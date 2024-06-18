Il Paolo Pomicino che fu ministro democristiano

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Paolo Pomicino che fu ministro democristiano' è 'Cirino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIRINO

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Perché la soluzione è Cirino? Il termine CIRINO si riferisce a una figura politica italiana nota come Paolo Pomicino, che ricoprì il ruolo di ministro democristiano. Questa voce si collega strettamente alla sua persona, evidenziando il suo contributo nel panorama politico nazionale. La sua attività si è distinta per l'impegno e le posizioni assunte all'interno della Democrazia Cristiana, lasciando un segno importante nella storia politica del paese. La presenza di questa voce nel lessico politico sottolinea il suo ruolo e la sua influenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Paolo Pomicino che fu ministro democristiano". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il Paolo Pomicino che fu ministro democristiano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cirino

Per risolvere la definizione "Il Paolo Pomicino che fu ministro democristiano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Paolo Pomicino che fu ministro democristiano" conferma che la soluzione 'Cirino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cirino

C Como I Imola R Roma I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Paolo Pomicino che fu ministro democristiano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cirino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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