Non votano alle elezioni

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non votano alle elezioni' è 'Astenuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTENUTI

Perché la soluzione è Astenuti? Gli individui che scelgono di non partecipare alle elezioni vengono chiamati astenuti. Questa condizione si riferisce a coloro che, per motivi personali, politici o di disinteresse, decidono di non esercitare il diritto di voto. La loro scelta può essere influenzata da diverse ragioni, come la sfiducia nelle istituzioni o la mancanza di informazione sufficiente. La presenza di astenuti in un elettorato può riflettere il livello di coinvolgimento civico di una comunità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non votano alle elezioni". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Non votano alle elezioni nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Astenuti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Non votano alle elezioni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non votano alle elezioni" conferma che la soluzione 'Astenuti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Astenuti

A Ancona S Savona T Torino E Empoli N Napoli U Udine T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non votano alle elezioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Astenuti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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