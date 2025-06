Mix di cereali e frutta secca di origine svizzera nei cruciverba: la soluzione è Muesli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mix di cereali e frutta secca di origine svizzera' è 'Muesli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MUESLI

Curiosità e Significato di Muesli

Hai risolto il cruciverba con Muesli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Muesli.

Perché la soluzione è Muesli? Il muesli è una gustosa combinazione di cereali, frutta secca e talvolta altri ingredienti, tipica della tradizione svizzera. Ricco di fibre e nutrienti, è perfetto per una colazione sana e energetica. Basta aggiungere latte o yogurt per iniziare la giornata con gusto e vitalità. Il suo sapore equilibrato lo rende un alleato ideale per uno stile di vita attivo e salutare.

Come si scrive la soluzione Muesli

La definizione "Mix di cereali e frutta secca di origine svizzera" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

U Udine

E Empoli

S Savona

L Livorno

I Imola

