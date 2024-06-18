I letti dei campeggiatori o dei militari
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I letti dei campeggiatori o dei militari' è 'Brande'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BRANDE
Perché la soluzione è Brande? Le brande rappresentano strutture temporanee utilizzate dai campeggiatori e dai militari per riposare durante le missioni o le attività all'aperto. Sono generalmente leggere e facili da trasportare, pensate per garantire un riparo confortevole in ambienti variabili. La loro praticità permette di sistemarsi rapidamente e di avere un punto di appoggio stabile durante le soste prolungate. La presenza di brande è essenziale per assicurare un riposo dignitoso in situazioni di emergenza o di avventura.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I letti dei campeggiatori o dei militari". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
I letti dei campeggiatori o dei militari nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Brande
Questa pagina è dedicata alla definizione "I letti dei campeggiatori o dei militari" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I letti dei campeggiatori o dei militari" conferma che la soluzione 'Brande' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Brande
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I letti dei campeggiatori o dei militari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Brande' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Letti per camerateVelivoli che decollano dagli aeroporti militari russiI militari di CesareFiaschette militariCape in Florida: base di lanci militari USATromba bronzea usata dai greci per segnali militari
A C P P A