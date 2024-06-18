Il Josip che ha giocato con Palermo e Fiorentina

SOLUZIONE: ILICIC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Josip che ha giocato con Palermo e Fiorentina" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Josip che ha giocato con Palermo e Fiorentina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ilicic? Il nome si riferisce a un calciatore sloveno che ha vestito le maglie di Palermo e Fiorentina, distinguendosi per le sue doti offensive e tecniche. Ha lasciato un'impronta significativa nel campionato italiano grazie alle sue prestazioni e al suo talento nel creare occasioni da gol. La sua carriera è stata caratterizzata da momenti di brillantezza e da un ruolo importante nelle squadre in cui ha militato.

La soluzione associata alla definizione "Il Josip che ha giocato con Palermo e Fiorentina" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Josip che ha giocato con Palermo e Fiorentina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ilicic:

I Imola L Livorno I Imola C Como I Imola C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Josip che ha giocato con Palermo e Fiorentina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

