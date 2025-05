Si indossano per camminare nel fango nei cruciverba: la soluzione è Stivali

STIVALI

Curiosità e Significato di "Stivali"

La parola Stivali è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stivali.

Perché la soluzione è Stivali? Gli stivali sono calzature robuste e impermeabili, progettate per affrontare terreni difficili come fango, neve o pioggia. Spesso realizzati in materiali resistenti, offrono non solo protezione ai piedi, ma anche comfort e stabilità durante le attività all'aperto. Perfetti per escursioni, lavori in giardino o semplicemente per una passeggiata in un giorno di pioggia, gli stivali sono un must-have per chi ama avventurarsi nella natura!

Come si scrive la soluzione Stivali

Hai davanti la definizione "Si indossano per camminare nel fango" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

I Imola

V Venezia

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P E R T R A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARTIRE" PARTIRE

