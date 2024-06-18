Gruppo punk rock fondato da Jello Biafra Dead

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gruppo punk rock fondato da Jello Biafra Dead' è 'Kennedys'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KENNEDYS

Perché la soluzione è Kennedys? I KENNEDYS sono un gruppo punk rock nato dall'iniziativa di Jello Biafra, noto per il suo impegno nel mondo musicale e sociale. La loro musica si caratterizza per testi incisivi e uno stile energico, che riflette le tematiche di protesta e critica sociale tipiche del punk. La band si è distinta per la capacità di unire elementi di protesta politica con sonorità melodiche e coinvolgenti. La loro presenza nel panorama musicale ha contribuito a definire un modo di esprimersi contro le ingiustizie e le contraddizioni della società.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gruppo punk rock fondato da Jello Biafra Dead". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Gruppo punk rock fondato da Jello Biafra Dead nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Kennedys

In presenza della definizione "Gruppo punk rock fondato da Jello Biafra Dead", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gruppo punk rock fondato da Jello Biafra Dead" conferma che la soluzione 'Kennedys' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Kennedys

K Kappa E Empoli N Napoli N Napoli E Empoli D Domodossola Y Yacht S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gruppo punk rock fondato da Jello Biafra Dead" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Kennedys' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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