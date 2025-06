Gravosa impegnativa nei cruciverba: la soluzione è Onerosa

Home / Soluzioni Cruciverba / Gravosa impegnativa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gravosa impegnativa' è 'Onerosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONEROSA

Curiosità e Significato di "Onerosa"

Vuoi sapere di più su Onerosa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Onerosa.

Perché la soluzione è Onerosa? La parola onerosa si riferisce a qualcosa che comporta un onere o un peso, sia in senso economico che in termini di impegno. Ad esempio, un contratto oneroso implica obblighi significativi o costi elevati. In generale, quando qualcosa è descritto come oneroso, si intende che richiede sforzi o risorse considerevoli per essere gestito.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può esserlo una carica importanteGravosa da farsiPesante gravosaUna gara impegnativaUna prova non impegnativa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Onerosa

Hai davanti la definizione "Gravosa impegnativa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

N Napoli

E Empoli

R Roma

O Otranto

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E T O I M L N T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STIMOLANTE" STIMOLANTE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.