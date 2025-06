Fuori uso nei cruciverba: la soluzione è Guasto

GUASTO

La soluzione Guasto di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Guasto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Guasto? Fuori uso indica qualcosa che non funziona più o è inattivo, come un elettrodomestico rotto o un apparecchio malfunzionante. La soluzione guasto riassume perfettamente questa condizione di malfunzionamento o inattività, spesso dovuta a un difetto o a un problema tecnico. Capire quando qualcosa è fuori uso aiuta a intervenire tempestivamente per ripararlo o sostituirlo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può bloccare il macchinarioLo ripara il meccanicoDev essere ben riparatoLusso fuori usoDeposito di oggetti fuori usoLocuzione che sta per fuori uso:

Hai trovato la definizione "Fuori uso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

U Udine

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

