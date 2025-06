Fra Campanaro nei cruciverba: la soluzione è Martino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fra Campanaro' è 'Martino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARTINO

La soluzione Martino di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Martino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Martino? Fra Campanaro è un modo di dire che fa riferimento a una persona semplice e umile, spesso coinvolta in lavori tradizionali o rurali. La soluzione Martino richiama il nome di San Martino, simbolo di generosità e bontà popolare in Italia. In sintesi, si tratta di un modo per indicare qualcuno di cuore buono e genuino, legato alle tradizioni locali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L 11 novembre se c è il soleNome di cinque papiUn estate fuori stagioneMartino campanaroNe era campanaro QuasimodoIl Fra campanaro d una canzoncina

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

P O E T O G R T Mostra soluzione



