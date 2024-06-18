Fare ma con grande difficoltà

Home / Soluzioni Cruciverba / Fare ma con grande difficoltà

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fare ma con grande difficoltà' è 'Stentare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STENTARE

Perché la soluzione è Stentare? Quando si affronta un compito difficile, si può incontrare molta resistenza e fatica nel portarlo a termine. Questo atteggiamento si manifesta nel tentare con grande sforzo, spesso con difficoltà e incertezze. È normale in momenti di sfida o quando si affrontano ostacoli insormontabili. La parola descrive il modo in cui si procede, con grande impegno e fatica, per superare le difficoltà.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fare ma con grande difficoltà" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fare ma con grande difficoltà". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fare ma con grande difficoltà nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Stentare

In presenza della definizione "Fare ma con grande difficoltà", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fare ma con grande difficoltà" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Stentare:

S Savona T Torino E Empoli N Napoli T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fare ma con grande difficoltà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tirare avanti a faticaVivere tra privazioniFare ma con grande difficoltà o senza riuscireGrande città di IsraeleFare un taglio sulla sommaIl più grande fra i feliniOlmi grande regista