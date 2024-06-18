Elemento di giunzione a corona

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Elemento di giunzione a corona' è 'Flangia'.

SOLUZIONE: FLANGIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Elemento di giunzione a corona" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Elemento di giunzione a corona". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Flangia? Una flangia è una componente utilizzata per collegare due parti di un sistema meccanico o di tubazioni. Si tratta di un elemento che permette di unire in modo sicuro e stabile due sezioni, facilitando anche eventuali manutenzioni o sostituzioni. La sua forma a corona consente di distribuire uniformemente le forze e garantire l'ermeticità del collegamento. È fondamentale in molti impianti industriali e strutture di piping.

Per risolvere la definizione "Elemento di giunzione a corona", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Elemento di giunzione a corona" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Flangia:

F Firenze L Livorno A Ancona N Napoli G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Elemento di giunzione a corona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

