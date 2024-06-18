Un desueto ospedale nei cruciverba: la soluzione è Nosocomio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un desueto ospedale' è 'Nosocomio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOSOCOMIO

Curiosità e Significato di Nosocomio

Hai risolto il cruciverba con Nosocomio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Nosocomio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In ospedale il reparto per i bambiniÈ di guardia nell ospedaleStanzoni di ospedaleUn modo desueto di chiamare le lettereIl desueto nome di un esteso territorio della Nuova Guinea

Come si scrive la soluzione Nosocomio

Hai trovato la definizione "Un desueto ospedale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

O Otranto

S Savona

O Otranto

C Como

O Otranto

M Milano

I Imola

O Otranto

