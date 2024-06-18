Un desueto ospedale nei cruciverba: la soluzione è Nosocomio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un desueto ospedale' è 'Nosocomio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOSOCOMIO

Curiosità e Significato di Nosocomio

Hai risolto il cruciverba con Nosocomio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Nosocomio.

Soluzione Un desueto ospedale - Nosocomio

Come si scrive la soluzione Nosocomio

Hai trovato la definizione "Un desueto ospedale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 9 lettere della soluzione Nosocomio:
N Napoli
O Otranto
S Savona
O Otranto
C Como
O Otranto
M Milano
I Imola
O Otranto

