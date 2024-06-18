Desiderata voluta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Desiderata voluta' è 'Ambita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMBITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Desiderata voluta" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Desiderata voluta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ambita? Quando si parla di qualcosa che si desidera fortemente, si fa riferimento a un obiettivo che si aspira a raggiungere, un sogno che si vuole realizzare nel proprio percorso di vita. Questa aspirazione rappresenta un traguardo importante, spesso fonte di motivazione e impegno. È quella meta a cui si mira con determinazione, una stella polare che guida le scelte e le azioni quotidiane. Trovare la propria ambizione aiuta a dare senso alle proprie ambizioni e alle sfide affrontate.

La soluzione associata alla definizione "Desiderata voluta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Desiderata voluta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ambita:

A Ancona M Milano B Bologna I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Desiderata voluta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

