Deposta nella tomba

Home / Soluzioni Cruciverba / Deposta nella tomba

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Deposta nella tomba' è 'Sepolta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEPOLTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Deposta nella tomba" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Deposta nella tomba". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sepolta? Quando una persona muore, il suo corpo viene collocato in un luogo che segna il riposo finale, spesso protetto dalla terra o da una struttura apposita. Questo atto rappresenta il momento in cui si conclude il suo cammino terreno, lasciando tracce di ricordo tra familiari e amici. La posizione scelta per questa finalità assume un significato di rispetto e di pace eterna. La cura di questo spazio è un gesto di rispetto e di memoria per chi non è più tra noi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Deposta nella tomba nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sepolta

La definizione "Deposta nella tomba" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Deposta nella tomba" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sepolta:

S Savona E Empoli P Padova O Otranto L Livorno T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Deposta nella tomba" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Nella loro città c è la tomba di DanteTomba di faraoniLa tomba sotterraneaLa chiesa di Roma con la tomba di Caterina da SienaUna tomba dell età della pietra