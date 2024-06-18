Comune maremmano con un omonima laguna

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Comune maremmano con un omonima laguna' è 'Orbetello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORBETELLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Comune maremmano con un omonima laguna" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comune maremmano con un omonima laguna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Orbetello? Orbetello è un affascinante centro situato nella regione Toscana, noto per la sua posizione strategica e il suo caratteristico paesaggio. La città si estende su una lingua di terra che si collega alla terraferma attraverso un istmo, offrendo viste suggestive sulla laguna omonima. La laguna di Orbetello è un habitat importante per molte specie di uccelli e un motivo di orgoglio locale. Un luogo ricco di storia e natura, che affascina visitatori e residenti.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Comune maremmano con un omonima laguna" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comune maremmano con un omonima laguna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Orbetello:

O Otranto R Roma B Bologna E Empoli T Torino E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comune maremmano con un omonima laguna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

