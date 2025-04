Le 5 classiche più antiche del ciclismo - Soluzione Cruciverba: Monumento

MONUMENTO

Lo sapevi che? Philippe Gilbert: Philippe Gilbert (Verviers, 5 luglio 1982) è un ex ciclista su strada belga. Professionista dal 2003 al 2022, aveva doti da scattista ed era uno specialista delle classiche. In carriera ha vinto quattro delle cinque classiche monumento: un'edizione del Giro delle Fiandre (nel 2017), una della Parigi-Roubaix (nel 2019), una della Liegi-Bastogne-Liegi (nel 2011) e due del Giro di Lombardia (nel 2009 e nel 2010); a ciò si sommano numerosi successe in altre classiche del calendario internazionale oltre a tre vittorie di tappa al Giro d'Italia, una al Tour de France e sette alla Vuelta a España, mentre con la Nazionale si è laureato campione del mondo 2012.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.