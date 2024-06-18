La città ligure dalle cento torri
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città ligure dalle cento torri' è 'Albenga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ALBENGA
Perché la soluzione è Albenga? Albenga è una città ligure famosa per le sue numerose torri medievali, che testimoniano il suo passato ricco di commerci e difese. Queste strutture, alcune ben conservate, si ergono come simboli dell'importanza strategica e storica del centro urbano. Passeggiando tra le vie, si può ammirare il patrimonio architettonico che riflette le diverse epoche e influenze culturali. La presenza delle torri rende Albenga un esempio unico di città medioevale ancora riconoscibile nel paesaggio.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città ligure dalle cento torri". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
La città ligure dalle cento torri nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Albenga
In presenza della definizione "La città ligure dalle cento torri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città ligure dalle cento torri" conferma che la soluzione 'Albenga' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Albenga
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città ligure dalle cento torri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Albenga' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tra Loano e AlassioLa città umbra con il Ponte delle TorriLa città umbra con il Fonte delle TorriLa città ligure che si ribellò a Genova nel 1625La città dalle cento porteLa città abruzzese con le Torri Montanare
A A O T N N M