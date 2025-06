Casa automobilistica USA che produce la Corvette nei cruciverba: la soluzione è Chevrolet

CHEVROLET

Curiosità e Significato di Chevrolet

La parola Chevrolet è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Chevrolet.

Perché la soluzione è Chevrolet? Chevrolet è una casa automobilistica statunitense famosa per aver prodotto modelli iconici come la Corvette. Fondata nel 1911, è conosciuta per veicoli innovativi e dal design accattivante, simbolo di affidabilità e performance negli Stati Uniti e nel mondo. La sua storia è legata a molte auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo. Concludendo, Chevrolet rappresenta un punto di riferimento nel settore automobilistico americano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il marchio della GM con la CorvetteUn auto americanaMarchio della General MotorsCasa automobilistica giapponeseCasa cinematografica USALa Casa automobilistica della Testarossa

Come si scrive la soluzione Chevrolet

