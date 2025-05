Il calciatore coi guanti nei cruciverba: la soluzione è Portiere

Home / Soluzioni Cruciverba / Il calciatore coi guanti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il calciatore coi guanti' è 'Portiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORTIERE

Curiosità e Significato di "Portiere"

Vuoi sapere di più su Portiere? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Portiere.

Il portiere è il calciatore che occupa la posizione difensiva più vicina alla porta. Indossa guanti per proteggere le mani durante le parate e ha l'obiettivo di impedire che il pallone entri in rete. È l'unico giocatore che può utilizzare le mani, ma solo nella propria area di rigore.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il calciatore con i guantiForte tiro rasoterra del calciatoreConfinano anche coi libanesi e i giordaniPoligono regolare coi lati ugualiIbrahimovic calciatore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Portiere

La definizione "Il calciatore coi guanti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R I C O R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RANCORI" RANCORI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.