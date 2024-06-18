Il bagno ma anche lo studio di uomini di spicco

Sara Verdi | 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il bagno ma anche lo studio di uomini di spicco' è 'Gabinetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GABINETTO

Perché la soluzione è Gabinetto? Un gabinetto può essere inteso come uno spazio dedicato alla cura personale e al riposo, ma anche come luogo di riunione e di lavoro per uomini di spicco. In questo secondo senso, rappresenta un ambiente riservato dove si svolgono incontri e discussioni importanti, spesso associato a ambienti di potere e di cultura. La parola racchiude quindi un doppio significato che collega la funzione quotidiana alla rappresentanza di una posizione di rilievo sociale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il bagno ma anche lo studio di uomini di spicco". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Il bagno ma anche lo studio di uomini di spicco nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Gabinetto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il bagno ma anche lo studio di uomini di spicco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il bagno ma anche lo studio di uomini di spicco" conferma che la soluzione 'Gabinetto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Gabinetto

G Genova
A Ancona
B Bologna
I Imola
N Napoli
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il bagno ma anche lo studio di uomini di spicco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gabinetto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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