Aminoacido che produce energia dagli acidi grassi

Home / Soluzioni Cruciverba / Aminoacido che produce energia dagli acidi grassi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Aminoacido che produce energia dagli acidi grassi' è 'Carnitina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARNITINA

Perché la soluzione è Carnitina? La carnitina è una sostanza fondamentale nel metabolismo energetico, poiché permette il trasporto degli acidi grassi nelle mitocondri delle cellule. Qui, gli acidi grassi vengono ossidati per produrre energia, essenziale per il corretto funzionamento dell'organismo. La presenza di carnitina è particolarmente importante durante periodi di digiuno o attività fisica intensa, quando il corpo necessita di un apporto supplementare di energia derivata dai grassi. La sua funzione è quindi cruciale per il metabolismo lipidico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aminoacido che produce energia dagli acidi grassi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Aminoacido che produce energia dagli acidi grassi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Carnitina

Questa pagina è dedicata alla definizione "Aminoacido che produce energia dagli acidi grassi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aminoacido che produce energia dagli acidi grassi" conferma che la soluzione 'Carnitina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Carnitina

C Como A Ancona R Roma N Napoli I Imola T Torino I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aminoacido che produce energia dagli acidi grassi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carnitina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Categoria di acidi grassiUna categoria di acidi grassiProduce energia con la fissioneGli acidi grassi più facilmente metabolizzatiProduce energia dai rifiuti