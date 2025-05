Altro nome dei polpi nei cruciverba: la soluzione è Piovre

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Altro nome dei polpi' è 'Piovre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIOVRE

Curiosità e Significato di "Piovre"

Approfondisci la parola di 6 lettere Piovre: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il termine piovre è un altro modo di riferirsi ai polpi, molluschi cefalopodi appartenenti all'ordine Octopoda. Questi animali marini sono caratterizzati da un corpo morbido, otto braccia dotate di ventose e un'intelligenza sorprendente. Si trovano in tutti gli oceani e sono noti per la loro capacità di mimetizzarsi e utilizzare strumenti.

Come si scrive la soluzione: Piovre

Stai cercando la risposta alla definizione "Altro nome dei polpi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

O Otranto

V Venezia

R Roma

E Empoli

