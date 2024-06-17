È utile se manca la luce

Home / Soluzioni Cruciverba / È utile se manca la luce

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È utile se manca la luce' è 'Torcia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORCIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È utile se manca la luce" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È utile se manca la luce". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Torcia? Una torcia è uno strumento che fornisce illuminazione in assenza di energia elettrica, rendendo possibile muoversi e svolgere attività anche al buio. È particolarmente utile durante interruzioni di corrente o avventure in ambienti poco illuminati. Può essere portatile e alimentata a batterie, garantendo sicurezza e visibilità in situazioni di emergenza. La sua utilità sta nel permettere di vedere chiaramente quando non c'è luce disponibile.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È utile se manca la luce nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Torcia

Questa pagina è dedicata alla definizione "È utile se manca la luce" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È utile se manca la luce" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Torcia:

T Torino O Otranto R Roma C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È utile se manca la luce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una lampada a pileL anagramma di artico... che emette luceLampada a pileSi accende se manca la luceLo desta ciò che mancaManca nel fezI colpi di luce nelle chiomeChe manca di nesso