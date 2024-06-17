Lo è il tessuto per indumenti sportivi

SOLUZIONE: TRASPIRANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è il tessuto per indumenti sportivi" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il tessuto per indumenti sportivi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Traspirante? Un materiale traspirante permette all'aria di circolare liberamente, favorendo l'evaporazione del sudore e mantenendo il corpo asciutto durante l'attività fisica. Questa caratteristica è fondamentale per le persone che praticano sport o esercizio all'aperto, poiché aiuta a regolare la temperatura corporea e a prevenire fastidi o irritazioni della pelle. Gli indumenti realizzati con tessuti traspiranti sono apprezzati per la loro capacità di offrire comfort e funzionalità anche nelle condizioni più impegnative.

La soluzione associata alla definizione "Lo è il tessuto per indumenti sportivi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il tessuto per indumenti sportivi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Traspirante:

T Torino R Roma A Ancona S Savona P Padova I Imola R Roma A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il tessuto per indumenti sportivi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

