La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un taglio che non fa più volare' è 'Tarpatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARPATURA

Curiosità e Significato di Tarpatura

Hai risolto il cruciverba con Tarpatura? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Tarpatura.

Perché la soluzione è Tarpatura? La parola tarpatura si riferisce alla riparazione di un aereo o di un velivolo, spesso attraverso la sistemazione di danni o fessure che ne compromettono il volo. È un termine tecnico usato nel settore aeronautico per indicare la messa in sicurezza e ripristino di parti danneggiate. Insomma, è come una riparazione di emergenza che permette all'aereo di tornare a volare in sicurezza.

Come si scrive la soluzione Tarpatura

Hai trovato la definizione "Un taglio che non fa più volare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

R Roma

P Padova

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

