La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il soprannome del pittore del 300 Andrea di Cione' è 'Orcagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORCAGNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il soprannome del pittore del 300 Andrea di Cione" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il soprannome del pittore del 300 Andrea di Cione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Orcagna? Orcagna è il nome con cui è conosciuto il celebre artista del Trecento, noto per le sue opere religiose e i affresco. Questo soprannome gli è stato attribuito probabilmente per la sua figura imponente o per caratteristiche simboliche legate alla sua personalità. La sua attività artistica si inserisce nel contesto fiorentino, contribuendo a definire l'estetica dell'epoca. La sua influenza si può notare nelle numerose committenze pubbliche e private di cui fu protagonista.

Quando la definizione "Il soprannome del pittore del 300 Andrea di Cione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il soprannome del pittore del 300 Andrea di Cione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Orcagna:

O Otranto R Roma C Como A Ancona G Genova N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il soprannome del pittore del 300 Andrea di Cione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

