Sono ombreggiati ai lati

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono ombreggiati ai lati

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sono ombreggiati ai lati' è 'Viali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIALI

Perché la soluzione è Viali? I viali sono percorsi ampi e spesso alberati che si estendono lungo spazi pubblici o privati. La caratteristica principale dei viali è che sono ombreggiati ai lati, offrendo un ambiente piacevole e fresco per chi cammina o si rilassa. La presenza di alberi o strutture che creano ombra ai lati rende i viali ideali per passeggiate e attività all'aperto. Questa disposizione contribuisce a creare un'atmosfera accogliente e armoniosa nelle aree urbane o naturali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono ombreggiati ai lati". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono ombreggiati ai lati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Viali

Quando la definizione "Sono ombreggiati ai lati" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono ombreggiati ai lati" conferma che la soluzione 'Viali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Viali

V Venezia I Imola A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono ombreggiati ai lati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Viali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Strade tra i tigliOmbrosi percorsi nei parchiLe strade del parcoSono ai lati della QSono simili ai licaoniSono simili ai merluzziAi lati del tunnelSono vicine ai peroni