Rivestire con una leggera pellicola protettiva nei cruciverba: la soluzione è Plastificare
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Rivestire con una leggera pellicola protettiva' è 'Plastificare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PLASTIFICARE
Curiosità e Significato di Plastificare
Approfondisci la parola di 12 lettere Plastificare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una popolare Marina della musica leggeraLa Brockovich di una pellicola di Steven SoderberghLega molto leggeraRivestire con calce i mattoni che formano il muroUna musica leggera
Come si scrive la soluzione Plastificare
Hai trovato la definizione "Rivestire con una leggera pellicola protettiva" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 12 lettere della soluzione Plastificare:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
A C C O R N A
Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.