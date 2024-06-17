Rivestire con una leggera pellicola protettiva nei cruciverba: la soluzione è Plastificare

Sara Verdi | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Rivestire con una leggera pellicola protettiva' è 'Plastificare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PLASTIFICARE

Curiosità e Significato di Plastificare

Approfondisci la parola di 12 lettere Plastificare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Soluzione Rivestire con una leggera pellicola protettiva - Plastificare

Come si scrive la soluzione Plastificare

Hai trovato la definizione "Rivestire con una leggera pellicola protettiva" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 12 lettere della soluzione Plastificare:
P Padova
L Livorno
A Ancona
S Savona
T Torino
I Imola
F Firenze
I Imola
C Como
A Ancona
R Roma
E Empoli

