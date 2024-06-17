Il ranocchio dei Muppet

Home / Soluzioni Cruciverba / Il ranocchio dei Muppet

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il ranocchio dei Muppet' è 'Kermit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KERMIT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il ranocchio dei Muppet" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il ranocchio dei Muppet". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Kermit? Kermit è il carattere verde dei Muppet, noto per il suo carattere gentile e il modo di parlare distintivo. Spesso si trova a condurre programmi e a interagire con altri personaggi, rappresentando un simbolo di saggezza e amicizia. La sua presenza è iconica e riconoscibile, portando allegria e spensieratezza in ogni scena. È il ranocchio più amato nel mondo dei burattini, un vero punto di riferimento per grandi e piccini.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il ranocchio dei Muppet nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Kermit

In presenza della definizione "Il ranocchio dei Muppet", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il ranocchio dei Muppet" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Kermit:

K Kappa E Empoli R Roma M Milano I Imola T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il ranocchio dei Muppet" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Muppet verdeLa protagonista del film Disney La principessa e il ranocchio