La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Piantano e raccolgono' è 'Orticoltori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORTICOLTORI

Curiosità e Significato di Orticoltori

Perché la soluzione è Orticoltori? Gli orticoltori sono esperti che piantano e raccolgono ortaggi e piante da orto, lavorando con passione per far crescere verdure fresche e sane. Con cura e conoscenza della terra, trasformano i semi in prodotti pronti per la tavola, contribuendo a uno stile di vita più sano e sostenibile. Sono i protagonisti di un mestiere antico e fondamentale per il nostro benessere quotidiano.

Come si scrive la soluzione Orticoltori

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T C T O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCOTT" SCOTT

