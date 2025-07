Dà nome a un rosso nei cruciverba: la soluzione è Fragola

FRAGOLA

Curiosità e Significato di Fragola

La parola Fragola è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fragola.

Perché la soluzione è Fragola? Fragola è un frutto rosso, dolce e profumato, molto apprezzato in cucina e nelle conserve. Il suo nome deriva dal latino fragum, che indica appunto questo frutto delizioso. Spesso usata per dolci, gelati e bevande, rappresenta anche un simbolo di passione e freschezza. In breve, la fragola è il sapore dell’estate da gustare in ogni momento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pietra che dà il nome a una tonalità di rossoUn nome da VichinghiDà il nome a una via della moda di MilanoDà il nome a una via della moda nel centro di MilanoDà nome ad un semplicissimo gioco con i dadi

Come si scrive la soluzione Fragola

F Firenze

R Roma

A Ancona

G Genova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

