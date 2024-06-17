Vi nacque Gramsci

SOLUZIONE: ALES

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi nacque Gramsci" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi nacque Gramsci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ales? Nato in Sardegna, Ales è un comune che ha visto nascere uno dei pensatori più influenti del XX secolo, Antonio Gramsci. La cittadina conserva tracce della sua infanzia e del suo percorso, ricordando le radici di un intellettuale che ha rivoluzionato il pensiero politico e culturale. La sua vita e le sue opere sono strettamente legate a questo luogo, simbolo delle sue origini e della sua formazione.

In presenza della definizione "Vi nacque Gramsci", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi nacque Gramsci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ales:

A Ancona L Livorno E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi nacque Gramsci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

