SOLUZIONE: ENEIDE

Perché la soluzione è Eneide? L'ENEIDE è un poema epico scritto da Virgilio, che narra le gesta degli eroi troiani e il loro viaggio verso un nuovo destino. Questo capolavoro letterario celebra le origini di Roma e il senso del dovere verso la città. Attraverso le sue strofe, Virgilio trasmette valori di coraggio, fedeltà e destino, rendendo l'ENEIDE un testo fondamentale della letteratura latina.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il lavoro di Virgilio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il lavoro di Virgilio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il lavoro di Virgilio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il lavoro di Virgilio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Eneide:

E Empoli N Napoli E Empoli I Imola D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il lavoro di Virgilio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

