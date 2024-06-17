Il lago della Svizzera su cui si affaccia Losanna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il lago della Svizzera su cui si affaccia Losanna' è 'Ginevra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GINEVRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il lago della Svizzera su cui si affaccia Losanna" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il lago della Svizzera su cui si affaccia Losanna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ginevra? Ginevra è un importante centro svizzero che si affaccia su un grande specchio d'acqua, famoso per la sua importanza politica e diplomatica. Questa città si trova sulle sponde di un lago che si estende tra la Svizzera e la Francia, offrendo paesaggi suggestivi e un clima mite. La presenza di molte organizzazioni internazionali e di istituzioni europee rende Ginevra un punto di riferimento mondiale. Il suo ambiente cosmopolita e la bellezza naturale attraggono numerosi visitatori ogni anno.

In presenza della definizione "Il lago della Svizzera su cui si affaccia Losanna", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il lago della Svizzera su cui si affaccia Losanna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ginevra:

G Genova I Imola N Napoli E Empoli V Venezia R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il lago della Svizzera su cui si affaccia Losanna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

