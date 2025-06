Un incartamento da sbrigare nei cruciverba: la soluzione è Pratica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un incartamento da sbrigare' è 'Pratica'.

PRATICA

La soluzione Pratica di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pratica per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pratica? Pratica indica l’insieme di azioni e conoscenze acquisite attraverso l’esperienza, spesso in ambiti professionali o legali. È il modo in cui si applicano le competenze per risolvere problemi concreti o svolgere compiti specifici. Quando si parla di incartamento da sbrigare, ci si riferisce a una questione burocratica o amministrativa da gestire con competenza e metodo. La pratica è la chiave per portare a termine facilmente le incombenze.

Tutt altro che in teoriaManca ai novelliniIncartamento da sbrigareUna cosa da sbrigareLe pulizie domestiche da sbrigare

Hai trovato la definizione "Un incartamento da sbrigare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

