Hanno finito l università

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Hanno finito l università' è 'Laureati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAUREATI

Perché la soluzione è Laureati? Il termine rappresenta coloro che hanno completato con successo il percorso di studi presso un’università, ottenendo così il titolo accademico. Questi individui sono riconosciuti per aver raggiunto un livello elevato di formazione e competenza in un determinato campo di studio. La loro presenza in vari contesti professionali contribuisce allo sviluppo sociale ed economico di una comunità. La loro preparazione e il riconoscimento ufficiale della laurea li qualificano per affrontare sfide complesse nel mondo del lavoro.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno finito l università". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Hanno finito l università nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Laureati

In presenza della definizione "Hanno finito l università", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno finito l università" conferma che la soluzione 'Laureati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Laureati

L Livorno A Ancona U Udine R Roma E Empoli A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno finito l università" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Laureati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fanno i masterFrequentano i masterLe hanno le universitàHanno le canne sonoreNon hanno cittadinanzaHanno il naso umidoLi hanno bassi le ballerine