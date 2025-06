Cuciti come i materassi nei cruciverba: la soluzione è Trapuntati

TRAPUNTATI

Curiosità e Significato di "Trapuntati"

La parola Trapuntati è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Trapuntati.

Perché la soluzione è Trapuntati? Trapuntati si riferisce a un tessuto imbottito, come i materassi, grazie a cuciture che creano motivi geometrici o linee parallele. Questa tecnica rende i materiali più morbidi, confortevoli e robusti, migliorando il riposo e l’estetica. Insomma, un dettaglio semplice ma fondamentale per garantire qualità e comfort nel sonno quotidiano.

Come si scrive la soluzione Trapuntati

La definizione "Cuciti come i materassi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

U Udine

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

