Un computer d appoggio collegato a Internet

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un computer d appoggio collegato a Internet' è 'Host'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HOST

Perché la soluzione è Host? Un host è un computer di supporto collegato a Internet che svolge un ruolo fondamentale nella rete. Questo dispositivo permette di ospitare siti web, servizi o applicazioni, rendendoli accessibili agli utenti online. Ogni host ha un indirizzo IP univoco che ne identifica la posizione sulla rete. La sua funzione principale è quella di fornire risorse e servizi, facilitando la comunicazione tra diversi dispositivi. La presenza di host è essenziale per mantenere la funzionalità di Internet.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un computer d appoggio collegato a Internet". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un computer d appoggio collegato a Internet nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Host

Quando la definizione "Un computer d appoggio collegato a Internet" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un computer d appoggio collegato a Internet" conferma che la soluzione 'Host' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Host

H Hotel O Otranto S Savona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un computer d appoggio collegato a Internet" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Host' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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