La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Commercia anche galline' è 'Pollivendolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLLIVENDOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Commercia anche galline" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Commercia anche galline". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Pollivendolo? Il pollivendolo è un commerciante specializzato nella vendita di uccelli da cortile, come le galline. La sua attività consiste nel fornire animali per l’allevamento domestico o agricolo. Spesso si trova in mercati o negozi dedicati, offrendo anche altri volatili. La sua presenza è importante per chi desidera iniziare un piccolo allevamento o semplicemente acquistare uccelli da cortile per scopi alimentari o ornamentali.

La soluzione associata alla definizione "Commercia anche galline" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Commercia anche galline" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Pollivendolo:

P Padova O Otranto L Livorno L Livorno I Imola V Venezia E Empoli N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Commercia anche galline" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

