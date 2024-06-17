Capitanò una Sommossa a Napoli

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Capitanò una Sommossa a Napoli' è 'Masaniello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MASANIELLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Capitanò una Sommossa a Napoli" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Capitanò una Sommossa a Napoli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Masaniello? Masanielo è ricordato per aver guidato un'insurrezione popolare a Napoli, dimostrando coraggio e spirito di rivolta. La sua leadership durante quel momento di tumulto è diventata simbolo di resistenza e lotta per la libertà. La sua determinazione ha ispirato molti a ribellarsi contro ingiustizie e oppressioni. La figura di Masanielo rappresenta un esempio di come il coraggio possa cambiare il corso della storia locale.

Quando la definizione "Capitanò una Sommossa a Napoli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Capitanò una Sommossa a Napoli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Masaniello:

M Milano A Ancona S Savona A Ancona N Napoli I Imola E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Capitanò una Sommossa a Napoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

