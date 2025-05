L arlecchino ha il pelo maculato nei cruciverba: la soluzione è Alano

ALANO

Curiosità e Significato di "Alano"

La soluzione Alano di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Alano per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Alano? L'alano è una razza di cane conosciuta per la sua grandezza e il suo aspetto maestoso. Il termine arlecchino si riferisce a una particolare varietà di alano caratterizzata da un mantello maculato, che può presentare diverse combinazioni di colori. Questi cani sono noti non solo per la loro imponenza, ma anche per il loro temperamento affettuoso e amichevole, rendendoli ottimi compagni per le famiglie.

Come si scrive la soluzione Alano

Non riesci a risolvere la definizione "L arlecchino ha il pelo maculato"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

O Otranto

