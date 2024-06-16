Tentati con grande coraggio

SOLUZIONE: OSATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tentati con grande coraggio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tentati con grande coraggio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Osati? Quando si affrontano sfide difficili senza paura, si dimostra una notevole determinazione e audacia. È il coraggio di provare a raggiungere obiettivi ambiziosi, anche quando il rischio di fallimento è alto. Questa attitudine spinge a superare limiti personali e a mettersi in gioco con convinzione. Agire con questa mentalità richiede una forte volontà di non arrendersi di fronte alle difficoltà. La capacità di osare rappresenta una qualità apprezzata in molte situazioni della vita quotidiana.

La soluzione associata alla definizione "Tentati con grande coraggio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tentati con grande coraggio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Osati:

O Otranto S Savona A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tentati con grande coraggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

