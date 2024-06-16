Ridurre le pretese

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ridurre le pretese' è 'Calare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALARE

Perché la soluzione è Calare? Il concetto di calare si riferisce a un abbassamento o diminuzione di qualcosa, spesso legato a pretese, aspettative o richieste. Quando si parla di calare le pretese, si intende ridurre le proprie aspettative o richieste, magari per adattarsi a nuove circostanze o per facilitare un accordo. Questa azione permette di stabilire un equilibrio tra le parti coinvolte, favorendo un clima di maggiore comprensione e collaborazione. La riduzione delle pretese può rappresentare un passo importante in molte situazioni di negoziazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ridurre le pretese". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Ridurre le pretese nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Calare

In presenza della definizione "Ridurre le pretese", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ridurre le pretese" conferma che la soluzione 'Calare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Calare

C Como A Ancona L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ridurre le pretese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Calare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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