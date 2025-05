Un nome della Ricci nei cruciverba: la soluzione è Elena

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un nome della Ricci' è 'Elena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELENA

Curiosità e Significato di "Elena"

Approfondisci la parola di 5 lettere Elena: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Elena è un nome femminile di origine greca, molto diffuso in Italia. Significa luce o torcia ed è associato a figure storiche e letterarie, come Elena di Troia, simbolo di bellezza e desiderio. È un nome classico e ricco di storia, spesso usato in contesti culturali e familiari.

Come si scrive la soluzione: Elena

Hai trovato la definizione "Un nome della Ricci" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

L Livorno

E Empoli

N Napoli

A Ancona

