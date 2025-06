Canale di scolo di bonifiche nei cruciverba: la soluzione è Mandracchio

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Canale di scolo di bonifiche' è 'Mandracchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANDRACCHIO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Mandracchio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Mandracchio.

Perché la soluzione è Mandracchio? Il mandracchio è un termine nautico che indica un'area di scolo o di bonifica, spesso situata lungo canali o bacini di carenaggio, dove le imbarcazioni vengono manutenzionate o scaricate. Serve a convogliare l'acqua di scolo e garantire un ambiente sicuro e efficiente per le operazioni marittime. In parole semplici, è il punto strategico per la gestione delle acque e delle manutenzioni in ambito navale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Foto 2 Una gita a 4767 Trieste il termine ora in disuso indica l arca di un porto riservata alle piccole barche|Canale che raccoglie acque di scoloUn canale generalistaGli Americani del canale

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

M I P S T N O R A E E E Mostra soluzione



