Buchi da cui sprizza la gioia nei cruciverba: la soluzione è Pori

Sara Verdi | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Buchi da cui sprizza la gioia' è 'Pori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORI

Curiosità e Significato di Pori

La parola Pori è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Forellino da cui sprizza la gioiaBuchi in cui ci si annidaDa essi sprizza gioiaEdifici in cui si osserva l ordinePianta le cui bacche aromatizzano un forte liquore

Come si scrive la soluzione Pori

Se ti sei imbattuto nella definizione "Buchi da cui sprizza la gioia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 4 lettere della soluzione Pori:
P Padova
O Otranto
R Roma
I Imola

