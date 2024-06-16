Un bersaglio del bazooka

Home / Soluzioni Cruciverba / Un bersaglio del bazooka

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un bersaglio del bazooka' è 'Carro Armato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARRO ARMATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un bersaglio del bazooka" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un bersaglio del bazooka". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Carro Armato? Il carro armato rappresenta un obiettivo di grande potenza e resistenza, equipaggiato con armamenti pesanti e una corazza robusta. Questo veicolo militare viene spesso associato a un bersaglio di grande forza, come un bazooka, che mira a neutralizzare la sua protezione. La sua presenza sul campo di battaglia simboleggia un punto di riferimento per le strategie di combattimento, rendendo evidente quanto la sua capacità di resistere e attaccare sia fondamentale in molte operazioni militari.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un bersaglio del bazooka nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Carro Armato

La definizione "Un bersaglio del bazooka" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un bersaglio del bazooka" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Carro Armato:

C Como A Ancona R Roma R Roma O Otranto A Ancona R Roma M Milano A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un bersaglio del bazooka" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il bersaglio del bazookaNon fallisce il bersaglioPuntate come bersaglioUn bersaglio per schiaffiSi indirizzano al bersaglio