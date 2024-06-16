L architetto della facciata del duomo d Orvieto

Home / Soluzioni Cruciverba / L architetto della facciata del duomo d Orvieto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L architetto della facciata del duomo d Orvieto' è 'Maitani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAITANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L architetto della facciata del duomo d Orvieto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L architetto della facciata del duomo d Orvieto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Maitani? Maitani è l’artista che ha progettato la facciata del duomo di Orvieto, contribuendo a definirne l’aspetto artistico e strutturale. La sua opera riflette un grande talento nel combinare elementi sacri e decorativi, creando un capolavoro di arte e ingegneria. La sua influenza si percepisce ancora oggi, rendendo il monumento uno dei più affascinanti esempi di architettura religiosa del XII secolo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L architetto della facciata del duomo d Orvieto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Maitani

La definizione "L architetto della facciata del duomo d Orvieto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L architetto della facciata del duomo d Orvieto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Maitani:

M Milano A Ancona I Imola T Torino A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L architetto della facciata del duomo d Orvieto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un grande architetto senese del 300Eseguì famosi affreschi nel Duomo di OrvietoL architetto cui si deve la facciata di Palazzo MadamaL architetto della cupola del Duomo di FirenzeUn edificio con otto colonne sulla facciataIl Foster architetto iniz