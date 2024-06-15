L urto dello splashdown

SOLUZIONE: IMPATTO

Perché la soluzione è Impatto? L'impatto si riferisce alla forza con cui un oggetto colpisce una superficie dopo aver attraversato l'aria o l'acqua. Nel contesto dello splashdown, rappresenta il momento in cui il veicolo spaziale riporta sulla Terra e tocca il suolo o il mare, generando un forte contraccolpo. Questo evento è cruciale perché può influenzare la sicurezza dell'equipaggio e l'integrità del mezzo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L urto dello splashdown" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

